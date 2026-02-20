Cercle des histoires Ayen
Cercle des histoires Ayen samedi 28 février 2026.
Cercle des histoires
17 PLACE LOUIS MAREUSE Ayen Corrèze
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Cercle des histoires Samedi 28 février de 10h30 à 11h30
La médiathèque Michel Peyramaure à Ayen vous invite à un moment tout doux autour du conte, en partenariat avec le Puy aux Muses.
Michelle, conteuse, viendra partager ses histoires pour petits et grands.
Gratuit tout public dès 3 ans
Inscription conseillée au 05 55 74 85 45 ou par mail mediatheque.ayen@ayen.fr
(Entrée possible sans inscription dans la limite des places disponibles.) .
17 PLACE LOUIS MAREUSE Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 85 45
English : Cercle des histoires
