Cercle des histoires

17 PLACE LOUIS MAREUSE Ayen Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Cercle des histoires Samedi 28 février de 10h30 à 11h30

La médiathèque Michel Peyramaure à Ayen vous invite à un moment tout doux autour du conte, en partenariat avec le Puy aux Muses.

Michelle, conteuse, viendra partager ses histoires pour petits et grands.

Gratuit tout public dès 3 ans

Inscription conseillée au 05 55 74 85 45 ou par mail mediatheque.ayen@ayen.fr

(Entrée possible sans inscription dans la limite des places disponibles.) .

17 PLACE LOUIS MAREUSE Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 85 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cercle des histoires

L’événement Cercle des histoires Ayen a été mis à jour le 2026-02-18 par Brive Tourisme