Cercle des histoires Ayen

Cercle des histoires Ayen samedi 28 février 2026.

Cercle des histoires

17 PLACE LOUIS MAREUSE Ayen Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

A partir de 3 ans, contes lus par une conteuse.
A la médiathèque l’Ayen de 10h30 à 11h30   .

17 PLACE LOUIS MAREUSE Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 85 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cercle des histoires

L’événement Cercle des histoires Ayen a été mis à jour le 2026-02-03 par Brive Tourisme