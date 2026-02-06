Cercle des histoires Ayen
Cercle des histoires Ayen samedi 28 février 2026.
Cercle des histoires
17 PLACE LOUIS MAREUSE Ayen Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
A partir de 3 ans, contes lus par une conteuse.
A la médiathèque l’Ayen de 10h30 à 11h30 .
17 PLACE LOUIS MAREUSE Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 85 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cercle des histoires
L’événement Cercle des histoires Ayen a été mis à jour le 2026-02-03 par Brive Tourisme