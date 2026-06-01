Cercle des Joueurs du Pays de Nay Mirepeix
Cercle des Joueurs du Pays de Nay Mirepeix jeudi 11 juin 2026.
Mirepeix
Cercle des Joueurs du Pays de Nay
Salle Henri Prat Mirepeix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-06-11 22:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Le Cercle des Joueurs de la Médiathèque du Pays de Nay a donné naissance à la section jeux modernes de l’association culture et loisirs de Mirepeix qui se donnent rendez-vous chaque jeudi. Venez à la rencontre de ces joueurs passionnés. Une traditionnelle auberge espagnole clôturera la soirée dans une ambiance conviviale. .
Salle Henri Prat Mirepeix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 asso.aclmirepeix@gmail.com
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English : Cercle des Joueurs du Pays de Nay
L’événement Cercle des Joueurs du Pays de Nay Mirepeix a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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