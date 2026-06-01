Cercle des Joueurs du Pays de Nay Mirepeix jeudi 11 juin 2026.

Mirepeix

Cercle des Joueurs du Pays de Nay

Salle Henri Prat Mirepeix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-06-11 22:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Le Cercle des Joueurs de la Médiathèque du Pays de Nay a donné naissance à la section jeux modernes de l’association culture et loisirs de Mirepeix qui se donnent rendez-vous chaque jeudi. Venez à la rencontre de ces joueurs passionnés. Une traditionnelle auberge espagnole clôturera la soirée dans une ambiance conviviale. .

Salle Henri Prat Mirepeix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 asso.aclmirepeix@gmail.com

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English : Cercle des Joueurs du Pays de Nay

L’événement Cercle des Joueurs du Pays de Nay Mirepeix a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay