Cercle des Joueurs du Pays de Nay Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Vous aimez rire, réfléchir, coopérer autour d’un bon jeu de société ? Que vous soyez joueur débutant ou stratège aguerri, notre cercle est fait pour vous et ne demande qu’à s’agrandir ! Venez seul, en duo, entre amis ou en famille, il y a toujours une place pour un joueur de plus autour de la table. Ces rendez-vous mensuels continueront ce trimestre à attiser le plaisir de jouer et la curiosité naissante des nouveaux arrivés. N’hésitez plus à rejoindre ce cercle de bons joueurs !

Cette animation est réservée aux adultes sur inscription. .

