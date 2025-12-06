Cercle des Joueurs du Pays de Nay Espace Culturel du Pays de Nay Nay
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Vous aimez rire, réfléchir, coopérer autour d’un bon jeu de société ? Que vous soyez joueur débutant ou stratège aguerri, notre cercle est fait pour vous et ne demande qu’à s’agrandir ! Venez seul, en duo, entre amis ou en famille, il y a toujours une place pour un joueur de plus autour de la table. Ces rendez-vous mensuels continueront ce trimestre à attiser le plaisir de jouer et la curiosité naissante des nouveaux arrivés. N’hésitez plus à rejoindre ce cercle de bons joueurs !
Cette animation est réservée aux adultes sur inscription. .
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
