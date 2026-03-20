Cercle des Joueurs du Pays de Nay Espace culturel du Pays de Nay Nay

Cercle des Joueurs du Pays de Nay

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Une fois par mois, rejoignez la table des curieux, des stratèges, des bluffeurs et surtout des amateurs de jeux qui se retrouvent pour partager un moment de détente et de bonne humeur ! Entre jeux fraichement édités et jeux fétiches , que vous soyez joueur débutant ou stratège aguerri, notre cercle est fait pour vous et ne demande qu’à s’agrandir ! Venez seul, en duo, entre amis ou en famille ,il y a toujours une place pour un joueur de plus autour de la table. .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

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English : Cercle des Joueurs du Pays de Nay

L’événement Cercle des Joueurs du Pays de Nay Nay a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay