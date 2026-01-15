CERCLE DES LECTEURS MAISON GARBAY Luglon

CERCLE DES LECTEURS

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Un temps d’échange et de rencontre autour de la lecture.

Chacun fait découvrir ses lectures et ses coups de cœur ce qui permet de voyager dans d’autres univers et rencontrer des livres que l’on n’aurait peut être pas imaginer lire un jour.

Divertissant, chaleureux et riche de découverte.

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99 info@maisongarbay.fr

English : CERCLE DES LECTEURS

A time for exchanging ideas and getting to know each other through reading.

Each member of the group shares his or her reading and favorite books, allowing us to travel to other worlds and encounter books we might never have imagined reading one day.

Entertaining, warm and rich in discovery.

