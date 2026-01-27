cercle des lecteurs MAISON GARBAY Luglon

cercle des lecteurs

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Un temps de partage, de découverte, de lecture. Un cercle ouvert à tout le monde sans prérequis, pour permettre à tout un chacun de faire découvrir ses livres et auteurs préférés, et, ou s’immerger dans des mondes différents de lectures.

Un moment convivial et authentique.

: le deuxième vendredi de chaque mois de 14h à 16h à la maison Garbay

GRATUIT

Un temps de partage, de découverte, de lecture. Un cercle ouvert à tout le monde sans prérequis, pour permettre à tout un chacun de faire découvrir ses livres et auteurs préférés, et, ou s'immerger dans des mondes différents de lectures.

Un moment convivial et authentique.

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99 info@maisongarbay.fr

English : cercle des lecteurs

A time for sharing, discovering and reading. A circle open to everyone, with no prerequisites, to enable everyone to discover their favorite books and authors, and to immerse themselves in different worlds of reading.

A convivial, authentic moment.

