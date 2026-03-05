Cercle des lecteurs Maison Garbay Luglon
Cercle des lecteurs Maison Garbay Luglon vendredi 13 mars 2026.
Cercle des lecteurs
Maison Garbay 1 place de la grande lande Luglon Landes
Cercle des lecteurs le deuxième vendredi de chaque mois de 14h à 16h à la maison Garbay
GRATUIT
Un temps de partage, de découverte, de lecture. Un cercle ouvert à tout le monde sans prérequis, pour permettre à tout un chacun de faire découvrir ses livres et auteurs préférés, et, ou s’immerger dans des mondes différents de lectures.
Un moment convivial et authentique. .
Maison Garbay 1 place de la grande lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 85 34 18 info@maisongarbay.fr
English : Cercle des lecteurs
Readers’ Circle: second Friday of each month from 2 to 4 p.m. at Maison Garbay
FREE
A time for sharing, discovering and reading. A circle open to everyone, with no prerequisites, to enable everyone to discover their favorite books and authors, and, or immerse themselves in the world of reading
