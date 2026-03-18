Cercle des P’tit lecteurs

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Bibliothèque, 14 rue de l’Apre-Côte

Cercle des P’tits lecteurs à 10h. Jeux de mots et d’écriture, littérature jeunesse.

Gratuit, sans inscription.

Bibliothèque, 14 rue de l’Apre-Côte

Cercle des P’tits lecteurs à 10h. Jeux de mots et d’écriture, littérature jeunesse.

Gratuit, sans inscription. .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90 mediatheque@larochechalais.fr

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English : Cercle des P’tit lecteurs

Library, 14 rue de l’Apre-Côte

Cercle des P’tits lecteurs at 10 am. Word and writing games, children’s literature.

Free, no registration required.

L’événement Cercle des P’tit lecteurs La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-03-13 par Val de Dronne