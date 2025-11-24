Cercle des voyageurs Iles de Bretagne De Bréhat à Belle-île Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Cercle des voyageurs Iles de Bretagne De Bréhat à Belle-île

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24 14:30:00

fin : 2025-11-24 16:30:00

Date(s) :

2025-11-24

Cercle des voyageurs

Projection du documentaire

Iles de Bretagne De Bréhat à Belle-île de Serge Oliero qui accompagnera son film.

Serge Oliero vous emmène à la découverte des iles habitées de Bretagne.

Celles qui se vivent de l’intérieur pour leurs traditions encore bien vivantes, animées par une communauté de marins pêcheurs, d’agriculteurs ou d’éleveurs de moutons … et celles aux volets clos une partie de l’année dont l’éternelle beauté vous charmera. .

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cercle des voyageurs Iles de Bretagne De Bréhat à Belle-île Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS