Cercle des voyageurs Iles de Bretagne De Bréhat à Belle-île Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Cercle des voyageurs Iles de Bretagne De Bréhat à Belle-île
Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2025-11-24 14:30:00
fin : 2025-11-24 16:30:00
2025-11-24
Cercle des voyageurs
Projection du documentaire
Iles de Bretagne De Bréhat à Belle-île de Serge Oliero qui accompagnera son film.
Serge Oliero vous emmène à la découverte des iles habitées de Bretagne.
Celles qui se vivent de l’intérieur pour leurs traditions encore bien vivantes, animées par une communauté de marins pêcheurs, d’agriculteurs ou d’éleveurs de moutons … et celles aux volets clos une partie de l’année dont l’éternelle beauté vous charmera. .
Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88
