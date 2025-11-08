Cercle du pardon

Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Le tiers lieu Au Beau MiLlieu vous invite à assister au cercle du pardon animé par Patricia Oddo pour guérir son cœur, comme un acte d’amour envers soi-même. Animation suivie d’un moment convivial.

Sur inscription avant le 6 novembre .

Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 01 68 76 contact@aubeaumillieu.com

English : Cercle du pardon

German : Cercle du pardon

Italiano :

Espanol : Cercle du pardon

L’événement Cercle du pardon Meymac a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze