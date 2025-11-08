Cercle du pardon Meymac
Cercle du pardon
Place de l’Église Meymac Corrèze
2025-11-08
Le tiers lieu Au Beau MiLlieu vous invite à assister au cercle du pardon animé par Patricia Oddo pour guérir son cœur, comme un acte d’amour envers soi-même. Animation suivie d’un moment convivial.
Sur inscription avant le 6 novembre .
Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 01 68 76 contact@aubeaumillieu.com
