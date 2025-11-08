Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cercle du pardon Meymac

Cercle du pardon

Cercle du pardon Meymac samedi 8 novembre 2025.

Cercle du pardon

Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08

Date(s) :
2025-11-08

Le tiers lieu Au Beau MiLlieu vous invite à assister au cercle du pardon animé par Patricia Oddo pour guérir son cœur, comme un acte d’amour envers soi-même. Animation suivie d’un moment convivial.

Sur inscription avant le 6 novembre   .

Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 01 68 76  contact@aubeaumillieu.com

English : Cercle du pardon

German : Cercle du pardon

Italiano :

Espanol : Cercle du pardon

L’événement Cercle du pardon Meymac a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze