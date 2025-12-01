Cercle du Solstice Fin du cycle & Renouveau La Gauderie Grangues

Cercle du Solstice Fin du cycle & Renouveau

La Gauderie Ferme de la Gauderie Grangues Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 09:30:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Célébrez la clôture du cycle des 9 années passées (fin de cycle numérologique) et semer les graines pour les 9 prochaines années, au milieu de la nature et des chevaux.

La Gauderie Ferme de la Gauderie Grangues 14160 Calvados Normandie +33 6 11 05 68 73

English : Cercle du Solstice Fin du cycle & Renouveau

Celebrate the closing of the past 9 years (end of numerological cycle) and sow the seeds for the next 9 years, in the midst of nature and horses.

