Cercle du Solstice Fin du cycle & Renouveau La Gauderie Grangues

La Gauderie Ferme de la Gauderie Grangues Calvados
Début : 2025-12-21 09:30:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
2025-12-21
Célébrez la clôture du cycle des 9 années passées (fin de cycle numérologique) et semer les graines pour les 9 prochaines années, au milieu de la nature et des chevaux.
English : Cercle du Solstice Fin du cycle & Renouveau
Celebrate the closing of the past 9 years (end of numerological cycle) and sow the seeds for the next 9 years, in the midst of nature and horses.
