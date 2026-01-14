Cercle généalogique Médiathèque Saint-Calais
Cercle généalogique Médiathèque Saint-Calais mardi 3 février 2026.
Cercle généalogique
Médiathèque Centre culturel Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 10:30:00
fin : 2026-02-03 12:00:00
Date(s) :
2026-02-03 2026-02-17 2026-03-03
Initiation guidée par deux passionnés. Venez apprendre à réaliser votre arbre généalogique !
Rendez-vous à la médiathèque les mardis de 10h30 à 12h, semaines paires uniquement.
Gratuit, sur inscription. .
Médiathèque Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 35 03 mediatheque@saint-calais.fr
English :
Initiation guided by two enthusiasts. Come and learn how to make your own family tree!
