Cercle généalogique Médiathèque Saint-Calais

Cercle généalogique

Médiathèque Centre culturel Saint-Calais Sarthe

Début : 2026-02-03 10:30:00

fin : 2026-02-03 12:00:00

2026-02-03 2026-02-17 2026-03-03

Initiation guidée par deux passionnés. Venez apprendre à réaliser votre arbre généalogique !

Rendez-vous à la médiathèque les mardis de 10h30 à 12h, semaines paires uniquement.

Gratuit, sur inscription. .

Médiathèque Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 35 03 mediatheque@saint-calais.fr

English :

Initiation guided by two enthusiasts. Come and learn how to make your own family tree!

L’événement Cercle généalogique Saint-Calais a été mis à jour le 2026-01-14 par CDT72