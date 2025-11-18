Cercle Historique – L’Histoire de Malte HEC Alumni Paris Mardi 18 novembre, 10h00 sur inscription

Cercle Historique – L’Histoire de Malte avec HEC Alumni

Bonjour, chers amis!

Nous sommes heureux d’accueillir, pour notre

Cercle Historique,

notre camarade, Jacques-André Lesnard,

le 18 novembre à 10h

Il nous propose cette conférence sur

L’Histoire de Malte

« La riche histoire millénaire de Malte, plus petit Etat de la CEE,

va des Phéniciens aux Romains puis aux Arabes, puis aux Normands

avant de devenir la possession de ceux qui seront appelés

les Chevaliers de Malte à l’époque des Croisades

et ce, jusqu’au 19ème siècle.

Malte sera assiégée mais jamais conquise par les Ottomans! »

A très vite vous revoir,

à l’Association et en ligne

(Pour les participants, lien visible en haut de la page)

Daniel HAUMONT, responsable du Cercle historique

