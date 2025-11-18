Cercle Historique – L’Histoire de Malte HEC Alumni Paris
Cercle Historique – L’Histoire de Malte avec HEC Alumni
GENERATION SHARE – Génération Partage
Bonjour, chers amis!
Nous sommes heureux d’accueillir, pour notre
Cercle Historique,
notre camarade, Jacques-André Lesnard,
le 18 novembre à 10h
Il nous propose cette conférence sur
L’Histoire de Malte
« La riche histoire millénaire de Malte, plus petit Etat de la CEE,
va des Phéniciens aux Romains puis aux Arabes, puis aux Normands
avant de devenir la possession de ceux qui seront appelés
les Chevaliers de Malte à l’époque des Croisades
et ce, jusqu’au 19ème siècle.
Malte sera assiégée mais jamais conquise par les Ottomans! »
A très vite vous revoir,
à l’Association et en ligne
(Pour les participants, lien visible en haut de la page)
Daniel HAUMONT, responsable du Cercle historique
