Cercle-Lecture au Nid Place de la Mairie Lairoux jeudi 4 décembre 2025.
Place de la Mairie Médiathèque le Nid Lairoux Vendée
Début : 2025-12-04 18:30:00
fin : 2025-12-04 20:30:00
2025-12-04
On se retrouve pour une soirée pleine de mots et de bonne humeur au Nid ! ✨
Le lundi 4 décembre, on vous invite à un Cercle Lecture dès 18h30. Des textes à partager, des voix à écouter, des histoires à savourer… et un petit apéro pour accompagner ce moment tout doux.
C’est l’occasion de se retrouver dans une ambiance détendue, d’écouter des lectures à voix haute et d’échanger autour de nos coups de cœur littéraires.
On vous attend pour cette soirée chaleureuse au Nid — un joli rendez-vous pour celles et ceux qui aiment lire, écouter et partager. ❤️
Renseignements au 02 51 56 14 01 .
Place de la Mairie Médiathèque le Nid Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 accueil@lairoux.fr
