Cercle littéraire à la Médiathèque de La Souterraine La Souterraine

Cercle littéraire à la Médiathèque de La Souterraine

Place Saint Jacques La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-01-29 2026-02-26 2026-03-26

Des moments conviviaux pour suivre l’actualité littéraire, échanger livres et idées, découvrir ou faire découvrir des œuvres… Lors de chaque séance, la Médiathèque nous propose une sélection de nouveautés littéraires. Elles vous sont confiées avant d’être mises à la disposition des lecteurs de la bibliothèque.

Si vos impressions et critiques sont majoritairement favorables et, ou, enthousiastes, elles recevront les Lauriers du Cercle. Venez passer un moment agréable. Il suffit simplement d’aimer lire et échanger. Une activité ouverte à tous. .

Place Saint Jacques La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 36 11 animation.reseaulecture@cco23.fr

