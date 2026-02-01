Cercle littéraire Médiathèque Municiaple Saint-Pourçain-sur-Sioule
Cercle littéraire
Médiathèque Municiaple 7 rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Début : 2026-02-27 18:00:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Amoureux des livres, rejoignez-nous ! Découvrez la sélection René Fallet 2026 et participez à des échanges passionnants autour de vos lectures. Comité de lecture convivial.
Médiathèque Municiaple 7 rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 80 66 bibliotheque@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
English :
Book lovers, join us! Discover the René Fallet 2026 selection and take part in exciting discussions about your reading. Friendly reading committee.
