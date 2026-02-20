Cercle littéraire Sancoins
Sancoins
2026-03-07
2026-04-04
2026-03-07 2026-04-04
La médiathèque de Sancoins propose un nouveau rendez-vous dédié à la culture japonaise le samedi 6 décembre 2025 à 10h.
Un échange participatif pour partager et découvrir vos livres, films et coups de cœur venus du Japon.
Entrée libre, ouvert aux ados et adultes. .
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire
