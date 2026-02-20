Cercle littéraire Sancoins

Cercle littéraire

La médiathèque de Sancoins propose un nouveau rendez-vous dédié à la culture japonaise le samedi 6 décembre 2025 à 10h.

Un échange participatif pour partager et découvrir vos livres, films et coups de cœur venus du Japon.

Entrée libre, ouvert aux ados et adultes. .

Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr

