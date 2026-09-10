Cercle mamans / bébés, Maison de quartier Bottière, Nantes

Informations pratiques

Cercle mamans / bébés Jeudi 17 septembre, 14h00 Maison de quartier Bottière Loire-Atlantique

Libre et conscient, à partir de 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T16:15:00+02:00

Atelier animé par Marie Lebeaupin, Sophrologue

Vous êtes maman d’un bébé âgé entre 0 et 6 mois ? Vous souhaitez sortir de la routine et rencontrer d’autres mamans pour échanger sur votre vie de maman et de femme, découvrir des pratiques avec votre bébé, prendre soin de vous ?

Alors, les cercles sont faits pour vous !

L’atelier se déroulera en trois temps :

Un temps d’échanges entre mamans pour parler de votre maternité et de votre féminité (comment s’est passée votre grossesse, votre accouchement, quelles difficultés vous rencontrez au quotidien, comment va votre couple…). Tout peut se dire, l’écoute et le partage se font avec bienveillance et sans jugement.

Un temps de pratique : Marie vous proposera un atelier massage ainsi qu’un atelier pour apprendre à bien respirer et à utiliser votre propre respiration pour calmer votre bébé, suivi d’un moment de relaxation.

Un temps de questions/réponses pour vous aider à repartir plus sereines.

Nous nous installerons sur des tapis au sol. Pour votre confort, n’hésitez pas à apporter un coussin !

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Sophrologue spécialisée en accompagnement de la parentalité douloureuse, Marie Lebeaupin vous accompagne en douceur lors de cercles mamans-bébés. Convaincue que la respiration, le questionnement et le partage sont des clés pour avancer sereinement sur son chemin de parentalité, Marie reçoit pour des consultations individuelles, de couple ou encore des cercles de parole. Libérer la parole sur des sujets trop souvent tabous est ce qui la motive au quotidien.

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Accueil à 14h pour démarrer l’atelier à 14h15

Atelier en non-mixité, réservé aux jeunes mamans avec leur bébé (jusqu’à 6 mois).

Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/trust/evenements/cercle-mamans-bebes-2 »}]

Pause Partum : Atelier jeunes mamans – Association Trust maman maternité