Cercle mamans / bébés Maison de quartier de la Bottière Nantes jeudi 20 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 14:00 – 16:15

Gratuit : non Libre et conscient, à partir de 2€ Adulte, En famille

Atelier animé par Marie Lebeaupin, SophrologueVous êtes maman d’un bébé âgé entre 0 et 6 mois ? Vous souhaitez sortir de la routine et rencontrer d’autres mamans pour échanger sur votre vie de maman et de femme, découvrir des pratiques avec votre bébé, prendre soin de vous ?Alors, les cercles sont faits pour vous !L’atelier se déroulera en trois temps : Un temps d’échanges entre mamans pour parler de votre maternité et de votre féminité (comment s’est passée votre grossesse, votre accouchement, quelles difficultés vous rencontrez au quotidien, comment va votre couple…). Tout peut se dire, l’écoute et le partage se font avec bienveillance et sans jugement.Un temps de pratique : Marie vous proposera un atelier massage ainsi qu’un atelier pour apprendre à bien respirer et à utiliser votre propre respiration pour calmer votre bébé, suivi d’un moment de relaxation.Un temps de questions/réponses pour vous aider à repartir plus sereines. Nous nous installerons sur des tapis au sol. Pour votre confort, n’hésitez pas à apporter un coussin !-Sophrologue spécialisée en accompagnement de la parentalité douloureuse, Marie Lebeaupin vous accompagne en douceur lors de cercles mamans-bébés. Convaincue que la respiration, le questionnement et le partage sont des clés pour avancer sereinement sur son chemin de parentalité, Marie reçoit pour des consultations individuelles, de couple ou encore des cercles de parole. Libérer la parole sur des sujets trop souvent tabous est ce qui la motive au quotidien.

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549-m.-de-quartier-bottiere MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr https://www.helloasso.com/associations/trust/evenements/cercle-mamans-bebes