Cercle polar Club de lecture pour adultes Romans-sur-Isère

Cercle polar Club de lecture pour adultes

20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-10-30 18:30:00

2025-10-30

Mobiles, modus-operandi, suspects, meurtres….

Amateurs-trices de polars, ces termes n’ont certainement plus aucun secret pour vous mais sans doute avez-vous envie de découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux univers.

Avec la Librairie des Cordeliers.

20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

English :

Motives, modus-operandi, suspects, murders….

If you’re a thriller fan, you’re probably familiar with all these terms, but you’re also keen to discover new authors and new worlds.

With Librairie des Cordeliers.

German :

Motive, modus-operandi, Verdächtige, Mord….

Als Krimiliebhaber haben Sie sicher keine Geheimnisse mehr vor diesen Begriffen, aber vielleicht haben Sie auch Lust, neue Autoren und neue Welten zu entdecken.

Mit der Librairie des Cordeliers.

Italiano :

Motivi, modus-operandi, sospetti, omicidi….

Se siete appassionati di thriller, conoscerete tutti questi termini, ma senza dubbio sarete desiderosi di scoprire nuovi autori e nuovi mondi.

Con la Librairie des Cordeliers.

Espanol :

Motivos, modus operandi, sospechosos, asesinatos….

Si le gustan las novelas de suspense, conocerá todos estos términos, pero sin duda estará deseando descubrir nuevos autores y nuevos mundos.

Con la Librairie des Cordeliers.

