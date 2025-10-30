Cercle polar Club de lecture pour adultes Romans-sur-Isère
Cercle polar Club de lecture pour adultes Romans-sur-Isère jeudi 30 octobre 2025.
Cercle polar Club de lecture pour adultes
20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-10-30 18:30:00
2025-10-30
Mobiles, modus-operandi, suspects, meurtres….
Amateurs-trices de polars, ces termes n’ont certainement plus aucun secret pour vous mais sans doute avez-vous envie de découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux univers.
Avec la Librairie des Cordeliers.
20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
English :
Motives, modus-operandi, suspects, murders….
If you’re a thriller fan, you’re probably familiar with all these terms, but you’re also keen to discover new authors and new worlds.
With Librairie des Cordeliers.
German :
Motive, modus-operandi, Verdächtige, Mord….
Als Krimiliebhaber haben Sie sicher keine Geheimnisse mehr vor diesen Begriffen, aber vielleicht haben Sie auch Lust, neue Autoren und neue Welten zu entdecken.
Mit der Librairie des Cordeliers.
Italiano :
Motivi, modus-operandi, sospetti, omicidi….
Se siete appassionati di thriller, conoscerete tutti questi termini, ma senza dubbio sarete desiderosi di scoprire nuovi autori e nuovi mondi.
Con la Librairie des Cordeliers.
Espanol :
Motivos, modus operandi, sospechosos, asesinatos….
Si le gustan las novelas de suspense, conocerá todos estos términos, pero sin duda estará deseando descubrir nuevos autores y nuevos mundos.
Con la Librairie des Cordeliers.
