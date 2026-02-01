CERCLES DE PARENTS Centre socioculturel Hauts-Pavés/Saint-Félix Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 09:30 – 11:30

Gratuit : oui Sur inscription Sur inscription, soit directement sur le site de la CPTS, soit auprès de votre animatrice Accord, Maëva, au 07 62 89 60 69 En famille, Adulte, Jeune Public

Cet espace d’échange est animé par une infirmière puéricultrice et s’adresse aux parents d’enfants de 0 à 3 ans (révolus).C’est un temps d’écoute bienveillant, sans jugement, pour venir parler librement de ses doutes, difficultés et expériences du quotidien autour de la parentalité.Chacun·e peut partager ce qu’il ou elle traverse, poser des questions, ou simplement écouter les autres. Aucun thème n’est imposé : les échanges se construisent à partir de vos besoins et de vos préoccupations du moment.Les enfants sont les bienvenus pendant ce temps d’échange.Vous pouvez venir seul·e, en couple, ou accompagné·e des grands-parents ou de toute personne impliquée dans la vie de l’enfant.Un moment pour souffler et ne pas rester seul·e face aux questionnements du quotidien.

Centre socioculturel Hauts-Pavés/Saint-Félix Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 35 21 21 centre-ville@accoord.fr 07.62.89.60.69



Afficher la carte du lieu Centre socioculturel Hauts-Pavés/Saint-Félix et trouvez le meilleur itinéraire

