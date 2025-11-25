Cercles de tambour et esprit des chevaux Route des sapins Saint-Didier-la-Forêt

Cercles de tambour et esprit des chevaux

Route des sapins Pension les sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier

Tarif : 45 – 45 – 55 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 14:00:00

fin : 2025-11-25 17:22:00

Date(s) :

2025-11-25

Rejoignez-nous pour un voyage au rythme du cœur et du tambour, guider par la présence du cheval messager du Grand Esprit.

Trois battements sacrés pour soi, pour le cercle, pour l’Univers.

.

Route des sapins Pension les sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03 stephchas03@icloud.com

English :

Join us for a journey to the rhythm of heart and drum, guided by the presence of the horse messenger of the Great Spirit.

Three sacred beats: for oneself, for the circle, for the Universe.

German :

Begleiten Sie uns auf einer Reise im Rhythmus des Herzens und der Trommel, geleitet von der Gegenwart des Pferdes dem Boten des Großen Geistes.

Drei heilige Schläge: für sich selbst, für den Kreis, für das Universum.

Italiano :

Unitevi a noi per un viaggio al ritmo del cuore e del tamburo, guidati dalla presenza del cavallo messaggero del Grande Spirito.

Tre battiti sacri: per se stessi, per il cerchio, per l’Universo.

Espanol :

Acompáñanos en un viaje al ritmo del corazón y del tambor, guiados por la presencia del caballo mensajero del Gran Espíritu.

Tres latidos sagrados: para uno mismo, para el círculo, para el Universo.

L’événement Cercles de tambour et esprit des chevaux Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de tourisme Val de Sioule