Cercy s’illumine Place d’Aligre Cercy-la-Tour

Cercy s’illumine

Cercy-la-Tour Nièvre

Gratuit

Début : 2025-12-05 16:00:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

2025-12-05

Organisée par la municipalité, la soirée du vendredi 5 décembre marque le lancement des festivités de Noël à Cercy-la-Tour !

A partir de 16h, place à une ambiance animée et joyeuse avec le marché de Noël en présence de producteurs et artisans locaux. Le père Noël sera dans sa calèche pour une séance photo.

De 18h à 19h30 l’association Notre Dame du Nivernais vous propose un concert du groupe Gospel Mind à l’église Saint-Pierre (tarif 10 euros, gratuit pour les de 18 ans).

A partir de 19h30, le village se parera des plus belles lumières de Noël, tout en musique avec les Banditos pour un moment magique !

Gratuit. Infos au 03 86 50 89 01 contact@cercylatour.fr .

Place d’Aligre Centre du village Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 89 01 contact@cercylatour.fr

