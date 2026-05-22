Cérémonial Pollen Salle de bal du Lion D’Or Simandre

Simandre

Cérémonial Pollen

Salle de bal du Lion D’Or 87 rue du 19 mars 1962 Simandre Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Un orchestre d’homme-orchestre.

Une performance originale de musique trad’ détournée !

Pour cette nouvelle création, le trio décide de réinterroger son intrumentarium d’origine (deux violons et un zarb) et imaginent pour chacun d’entre eux des possibilités d’extensions instrumentales. Sets de pieds, de genoux, d’entre-jambes, préparations pour les deux violons, élargissement instrumental autour du zarb, sanza basse, alto à pédale, modificateurs acoustiques de voix, bruiteurs divers, sont venus s’ajouter à leur instrumentarium d’origine.

Avec Jean François Vrod, Frédéric Aurier et Sylvain Lemêtre. Régie: Samuel Mary. .

Salle de bal du Lion D’Or 87 rue du 19 mars 1962 Simandre 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 37 77 67 accords@liondor.org

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English : Cérémonial Pollen

L’événement Cérémonial Pollen Simandre a été mis à jour le 2026-05-22 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II