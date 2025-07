Cérémonie 81 ème anniversaire du maquis de grandrupt RD 40 La Haye

Cérémonie 81 ème anniversaire du maquis de grandrupt RD 40 La Haye dimanche 7 septembre 2025.

Cérémonie 81 ème anniversaire du maquis de grandrupt

RD 40 Mémorial du Maquis de Grandrupt La Haye Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 12:15:00

2025-09-07

Les commémorations du 81ème anniversaire du Maquis de Grandrupt-de-Bains et des évènements tragiques de la Vôge

Programme:

– 9 heures messe devant le mémorial du Maquis à Grandrupt-de-Bains ;

– 10 heures 15 cérémonie patriotique devant le même mémorial ;

– 11 heures 15 cérémonie patriotique devant le mémorial de l’abbé Mathis à Hennezel ;

– 12 heures 15 cérémonie patriotique devant le monument aux morts de la commune déléguée de Bains les Bains suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité de la Vôge les Bains.

Ces rendez-vous se dérouleront en présence de nos amis, SAS Britanniques. Ils seront cadencés par la Balnéenne Harmonie du Val de Vôge. Les sapeurs-pompiers du Val de Vôge y participeront.Adultes

RD 40 Mémorial du Maquis de Grandrupt La Haye 88240 Vosges Grand Est amo.boban@orange.fr

English :

Commemorations of the 81st anniversary of the Grandrupt-de-Bains Maquis and the tragic events of the Vôge region

Programme:

– 9 a.m.: mass in front of the Maquis memorial in Grandrupt-de-Bains ;

– 10.15am: patriotic ceremony in front of the same memorial;

– 11.15am: patriotic ceremony in front of the Abbé Mathis memorial in Hennezel;

– 12.15pm: patriotic ceremony in front of the war memorial in Bains les Bains, followed by a vin d?honneur offered by the municipality of Vôge les Bains.

These events will take place in the presence of our friends, the British SAS. They will be accompanied by the Balnéenne? Harmonie du Val de Vôge. The Val de Vôge fire department will also be taking part.

German :

Jahrestag des Maquis von Grandrupt-de-Bains und der tragischen Ereignisse in der Vôge

Programm:

– 9.00 Uhr: Gottesdienst vor dem Denkmal des Maquis in Grandrupt-de-Bains;

– 10.15 Uhr: Patriotische Zeremonie vor demselben Denkmal;

– 11.15 Uhr: Patriotische Zeremonie vor dem Denkmal von Abbé Mathis in Hennezel ;

– 12.15 Uhr: Patriotische Zeremonie vor dem Kriegerdenkmal der delegierten Gemeinde Bains les Bains, gefolgt von einem Ehrenwein, der von der Gemeinde Vôge les Bains angeboten wird.

Diese Veranstaltungen finden in Anwesenheit unserer Freunde, der britischen SAS, statt. Sie werden von der Balnéenne ? Harmonie du Val de Vôge begleitet. Die Feuerwehr von Val de Vôge wird ebenfalls teilnehmen.

Italiano :

Commemorazioni dell’81° anniversario del Maquis di Grandrupt-de-Bains e dei tragici eventi nella regione del Vôge

Programma:

– ore 9: messa davanti al monumento ai Maquis di Grandrupt-de-Bains;

– 10.15: cerimonia patriottica davanti allo stesso monumento;

– ore 11.15: cerimonia patriottica davanti al monumento dell’Abbé Mathis a Hennezel;

– ore 12.15: cerimonia patriottica davanti al monumento ai caduti di Bains les Bains, seguita da un ricevimento organizzato dal Comune di Vôge les Bains.

Questi eventi si svolgeranno alla presenza dei nostri amici, i SAS britannici. Saranno accompagnati dalla Balnéenne? Harmonie du Val de Vôge. Parteciperanno anche i vigili del fuoco della Val de Vôge.

Espanol :

Conmemoración del 81 aniversario del Maquis de Grandrupt-de-Bains y de los trágicos sucesos de la región de Vôge

Programa:

– 9.00 h: misa ante el monumento conmemorativo de los Maquis en Grandrupt-de-Bains;

– 10.15 h: ceremonia patriótica ante el mismo memorial;

– 11.15 h: ceremonia patriótica ante el monumento al Abbé Mathis en Hennezel;

– 12.15 h: ceremonia patriótica ante el memorial de guerra de Bains les Bains, seguida de una recepción ofrecida por el ayuntamiento de Vôge les Bains.

Estos actos tendrán lugar en presencia de nuestros amigos, los SAS británicos. Estarán acompañados por la Balnéenne ? Harmonie du Val de Vôge. También participarán los bomberos de Val de Vôge.

