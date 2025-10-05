Cérémonie annuelle des prix de l’Académie de Saintonge Salle Jean Gabin Royan

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Début : 2025-10-05 14:30:00

Depuis 1957, l’Académie de Saintonge s’est donné pour mission la promotion et la mise en valeur de la culture régionale, cela à travers les hommes, les associations, les groupes qui la font vivre localement et au delà des limites régionales.

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 09 10 65 academiedesaintonge@sfr.fr

English :

Since 1957, the Académie de Saintonge has been committed to the promotion and enhancement of regional culture, through the people, associations and groups who bring it to life both locally and beyond regional boundaries.

German :

Seit 1957 hat es sich die Académie de Saintonge zur Aufgabe gemacht, die regionale Kultur zu fördern und aufzuwerten, und zwar durch die Menschen, Vereine und Gruppen, die sie lokal und über die Grenzen der Region hinaus lebendig halten.

Italiano :

Dal 1957, l’Académie de Saintonge ha la missione di promuovere e valorizzare la cultura regionale, attraverso le persone, le associazioni e i gruppi che la fanno vivere a livello locale e oltre i confini regionali.

Espanol :

Desde 1957, la Académie de Saintonge tiene por misión promover y valorizar la cultura regional, a través de las personas, asociaciones y grupos que le dan vida localmente y más allá de las fronteras regionales.

