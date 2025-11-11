Cérémonie Armistice 1918 Wimereux

Cérémonie Armistice 1918

Monument aux Morts Quai Giard Wimereux Pas-de-Calais

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Cérémonie du 11 novembre

– 11 h 00 Monument aux morts

Dépôt de Gerbes par Monsieur Le Maire & les Anciens Combattants

Formation du défilé pour se rendre au Cimetière

Monument britannique

Dépôt de gerbes

Harmonie Municipale

Tombe du Colonel Mac Craë

Lecture du Poème « Les Coquelicots » en Anglais et en Français par les enfants des écoles

Harmonie Municiplae « O Canada » (Hymne canadien) .

Monument aux Morts Quai Giard Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 47 60

