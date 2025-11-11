Cérémonie Armistice 1918 Wimereux
Cérémonie Armistice 1918 Wimereux mardi 11 novembre 2025.
Cérémonie Armistice 1918
Monument aux Morts Quai Giard Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
Cérémonie du 11 novembre
– 11 h 00 Monument aux morts
Dépôt de Gerbes par Monsieur Le Maire & les Anciens Combattants
Formation du défilé pour se rendre au Cimetière
Monument britannique
Dépôt de gerbes
Harmonie Municipale
Tombe du Colonel Mac Craë
Lecture du Poème « Les Coquelicots » en Anglais et en Français par les enfants des écoles
Harmonie Municiplae « O Canada » (Hymne canadien) .
Monument aux Morts Quai Giard Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 47 60
