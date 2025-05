Cérémonie au monument danois – Sainte-Marie-du-Mont, 6 juin 2025 10:15, Sainte-Marie-du-Mont.

Manche

Cérémonie au monument danois D913 Sainte-Marie-du-Mont Manche

Début : 2025-06-06 10:15:00

fin : 2025-06-06 11:00:00

2025-06-06

Route D913, cérémonie au monument Danois. Le 6 juin 1944 31 navires et 800 marins danois ont appuyé le débarquement allié. Accès limité

D913

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 58 00

English : Cérémonie au monument danois

Route D913, ceremony at the Danish monument. On June 6, 1944, 31 ships and 800 Danish sailors supported the Allied landings. Limited access

German :

Straße D913, Zeremonie am Dänischen Denkmal. Am 6. Juni 1944 unterstützten 31 dänische Schiffe und 800 dänische Seeleute die Landung der Alliierten. Beschränkter Zugang

Italiano :

Rotta D913, cerimonia al monumento danese. Il 6 giugno 1944, 31 navi e 800 marinai danesi sostennero gli sbarchi alleati. Accesso limitato

Espanol :

Ruta D913, ceremonia en el monumento danés. El 6 de junio de 1944, 31 buques y 800 marinos daneses apoyaron el desembarco aliado. Acceso limitado

