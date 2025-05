Cérémonie au Monument de la Résistance – Sainte-Marie-du-Mont, 4 juin 2025 11:00, Sainte-Marie-du-Mont.

Manche

Cérémonie au Monument de la Résistance Rue 101ème Airborne Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-04 11:00:00

fin : 2025-06-04 12:00:00

Date(s) :

2025-06-04

Cérémonie en hommage aux résistants français

Cérémonie en hommage aux résistants français .

Rue 101ème Airborne

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie

English : Cérémonie au Monument de la Résistance

Ceremony in tribute to the French Resistance

German :

Zeremonie zu Ehren der französischen Widerstandskämpfer

Italiano :

Cerimonia in omaggio alla Resistenza francese

Espanol :

Ceremonia en homenaje a la Resistencia francesa

L’événement Cérémonie au Monument de la Résistance Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Baie du Cotentin