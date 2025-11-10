CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE AVENE

Quai des tanneries Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-10

Date(s) :

2025-11-10

La Mairie d’Avène vous convie à la cérémonie commémorative du 11 novembre 1918.

Une gerbe sera déposée sous la plaque des Enfants de la Commune Morts pour la France en présence de la légion étrangère.

La Mairie d’Avène vous convie à la cérémonie commémorative du 11 novembre 1918.

Une gerbe sera déposée sous la plaque des Enfants de la Commune Morts pour la France en présence de la légion étrangère. .

Quai des tanneries Hérépian 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 95 04 55

English :

Avène Town Hall invites you to attend the commemorative ceremony for November 11, 1918.

A wreath will be laid under the plaque Enfants de la Commune Morts pour la France in the presence of the Foreign Legion.

German :

Das Rathaus von Avène lädt Sie zur Gedenkfeier für den 11. November 1918 ein.

Unter der Gedenktafel der Enfants de la Commune Morts pour la France wird in Anwesenheit der Fremdenlegion ein Kranz niedergelegt.

Italiano :

Il Municipio di Avène vi invita alla cerimonia commemorativa dell’11 novembre 1918.

Sarà deposta una corona di fiori sotto la targa dei Bambini del Comune morti per la Francia , alla presenza della Legione Straniera.

Espanol :

El Ayuntamiento de Avène le invita a la ceremonia conmemorativa del 11 de noviembre de 1918.

Se depositará una corona de flores bajo la placa de los Niños del municipio que murieron por Francia en presencia de la Legión Extranjera.

L’événement CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE AVENE Hérépian a été mis à jour le 2025-11-07 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB