Cérémonie commémorative – Courseulles-sur-Mer, 8 juin 2025 10:45, Courseulles-sur-Mer.

Calvados

Cérémonie commémorative Place du Marché Courseulles-sur-Mer Calvados

Début : 2025-06-08 10:45:00

2025-06-08

Anne-Marie Philippeaux, Maire de Courseulles-sur-Mer, et le conseil municipal, ont le plaisir de vous inviter à la manifestation du souvenir qui aura lieu à l’occasion du 81ème anniversaire du Débarquement Allié en Normandie dimanche 8 juin 2025.

Le déroulé

10h45 Cimetière Rue Charles Benoist Hommage aux victimes civiles et dépôt de gerbe au carré militaire

11h Place du Marché Départ en défilé Rue de la Mer, suivi d’un dépôt de gerbes à la Stèle de Combattante, à la Stèle de Gaulle et au Char Bold

Un vin d’honneur sera offert Salle du Conseil à l’issue de la cérémonie.

Place du Marché

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr

English : Cérémonie commémorative

Anne-Marie Philippeaux, Mayor of Courseulles-sur-Mer, and the municipal council, are pleased to invite you to the remembrance event to be held to mark the 81st anniversary of the Allied landings in Normandy on Sunday June 8, 2025.

The event

10:45am Cimetière Rue Charles Benoist: Tribute to civilian victims and wreath-laying at the military cemetery

11am Place du Marché: Departure in the Rue de la Mer parade, followed by wreath-laying at the Stèle de Combattante, the Stèle de Gaulle and the Char Bold

A vin d?honneur will be offered in the Salle du Conseil at the end of the ceremony.

German : Cérémonie commémorative

Anne-Marie Philippeaux, Bürgermeisterin von Courseulles-sur-Mer, und der Gemeinderat freuen sich, Sie zur Gedenkveranstaltung anlässlich des 81. Jahrestags der Landung der Alliierten in der Normandie am Sonntag, den 8. Juni 2025, einzuladen.

Der Ablauf

10.45 Uhr Friedhof Rue Charles Benoist: Ehrung der zivilen Opfer und Kranzniederlegung am Militärfriedhof

11.00 Uhr Marktplatz: Parade in der Rue de la Mer, gefolgt von Kranzniederlegungen an der Stele der Kämpferin, der Stele de Gaulle und dem Panzer Bold

Im Anschluss an die Zeremonie wird ein Ehrenwein im Salle du Conseil angeboten.

Italiano :

Anne-Marie Philippeaux, sindaco di Courseulles-sur-Mer, e l’amministrazione comunale sono lieti di invitarvi alla manifestazione di commemorazione che si terrà domenica 8 giugno 2025 in occasione dell’81° anniversario dello sbarco alleato in Normandia.

L’evento

10.45 Cimitero di Rue Charles Benoist: omaggio alle vittime civili e deposizione di corone al cimitero militare

11.00 Place du Marché: partenza della sfilata in Rue de la Mer, seguita dalla deposizione di corone alla Stèle de Combattante, alla Stèle de Gaulle e al Char Bold

Al termine della cerimonia verrà offerto un vin d’honneur nella Salle du Conseil.

Espanol :

Anne-Marie Philippeaux, alcaldesa de Courseulles-sur-Mer, y la corporación municipal se complacen en invitarle al acto conmemorativo que se celebrará con motivo del 81º aniversario del desembarco aliado en Normandía, el domingo 8 de junio de 2025.

El acto

10.45 h Cementerio de la rue Charles Benoist: Homenaje a las víctimas civiles y colocación de una corona de flores en el cementerio militar

11.00 h Place du Marché: Salida en desfile por la Rue de la Mer, seguida de la colocación de coronas de flores en la Stèle de Combattante, la Stèle de Gaulle y la Char Bold

Al final de la ceremonia se ofrecerá un vino de honor en la Salle du Conseil.

