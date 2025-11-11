Cérémonie commémorative du 11 novembre Place de Verdun Meschers-sur-Gironde

Cérémonie commémorative du 11 novembre Place de Verdun Meschers-sur-Gironde mardi 11 novembre 2025.

Cérémonie commémorative du 11 novembre

Place de Verdun Monument aux Morts Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2025-11-11 11:00:00

2025-11-11

Commémoration de la Victoire et de la Paix le 11 novembre, jour anniversaire de l’Armistice, et hommage à tous les morts pour la France.

Place de Verdun Monument aux Morts Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00 accueil@meschers.fr

English :

Commemorating Victory and Peace on November 11, the anniversary of the Armistice, and paying tribute to all those who died for France.

German :

Gedenken an den Sieg und den Frieden am 11. November, dem Jahrestag des Waffenstillstands, und Ehrung aller für Frankreich Gefallenen.

Italiano :

Commemorazione della Vittoria e della Pace l’11 novembre, anniversario dell’Armistizio, e omaggio a tutti coloro che sono morti per la Francia.

Espanol :

Conmemoración de la Victoria y la Paz el 11 de noviembre, aniversario del Armisticio, y homenaje a todos los que murieron por Francia.

