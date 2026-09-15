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Cérémonie commémorative du 11 novembre Meschers-sur-Gironde

mercredi 11 novembre 2026 · Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Avenue des Nonnes
Ville
17132 Meschers-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif

Meschers-sur-Gironde

Cérémonie commémorative du 11 novembre

Avenue des Nonnes Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 11:00:00
fin : 2026-11-11

Date(s) :
2026-11-11

Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les « Morts pour la France »
  .

Avenue des Nonnes Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00 

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English :

National Day of Remembrance for Victory and Peace: A Tribute to All Those Who “Died for France”

L’événement Cérémonie commémorative du 11 novembre Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-09 par Royan Atlantique

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