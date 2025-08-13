Cérémonie commémorative du 81e anniversaire des combats du Lioran Monument aux morts de Laveissière Laveissière

Cérémonie commémorative du 81e anniversaire des combats du Lioran

Début : 2025-08-13 10:00:00

fin : 2025-08-13 11:00:00

2025-08-13

Dans le cadre du 81e anniversaire des combats du Lioran, une cérémonie commémorative aura lieu à 10 heures au monument aux morts de Laveissière, suivie d’un dépôt de gerbe à la stèle de la Pierre-Taillade, puis d’un vin d’honneur à la salle des fêtes.

English :

To mark the 81st anniversary of the fighting at Le Lioran, a commemorative ceremony will be held at 10 a.m. at the Laveissière war memorial, followed by a wreath-laying ceremony at the Pierre-Taillade stele, and a vin d?honneur at the salle des fêtes.

German :

Im Rahmen des 81. Jahrestags der Kämpfe von Le Lioran findet um 10 Uhr eine Gedenkfeier am Kriegsdenkmal von Laveissière statt, gefolgt von einer Kranzniederlegung an der Stele von La Pierre-Taillade und einem Ehrenwein im Festsaal.

Italiano :

In occasione dell’81° anniversario dei combattimenti a Le Lioran, alle 10 si terrà una cerimonia commemorativa presso il monumento ai caduti di Laveissière, seguita dalla deposizione di una corona di fiori presso la stele di Pierre-Taillade e da un ricevimento nella sala del villaggio.

Espanol :

Con motivo del 81º aniversario de los combates de Le Lioran, se celebrará una ceremonia conmemorativa a las 10:00 horas en el memorial de guerra de Laveissière, seguida de una ceremonia de colocación de coronas en la estela de Pierre-Taillade y de una recepción en el salón del pueblo.

