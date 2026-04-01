Cérémonie commémorative du 9 avril Vimy

Vimy

Cérémonie commémorative du 9 avril

Chemin des canadiens Route départementale D55 Vimy Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Le 9 avril 1917 marque le début de la bataille d’Arras, une offensive de diversion menée sur les 20 kms du front d’Artois.

La Bataille d’Arras a lieu du 9 avril au 16 mai 1917, l’Artois est le théâtre d’affrontements redoutables. Le général Douglas Haig, commandant en chef de la Force Expéditionnaire britannique, mobilise une vingtaine de divisions sur un front qui s’étend de Notre-Dame de Lorette jusqu’à Croisilles, village situé environ à 10km au sud d’Arras. Objectif permettre à l’armée française de mener une offensive voulue par Nivelle dans l’Aisne.

Le secteur de la crête Vimy est confié aux troupes canadiennes commandées par le général Julian Byng. L’assaut est une victoire mais les pertes sont sévères. Sur un contingent de 30 000 Canadiens, la bataille fait 10 602 victimes dont 3 598 morts. Côté allemand, 20 000 morts sont à déplorer et 4 000 hommes sont faits prisonniers.

Suite à la Bataille de la Crête de Vimy, 4 soldats sont décorés de la Victoria Cross (plus haute distinction militaire pour l’Empire Britannique).

En 1922, la France, reconnaissante envers le sacrifice des Canadiens, concède de façon perpétuelle au Canada un terrain d’une centaine d’hectares dominant la plaine de Lens pour édifier le monument au cœur d’un site s’étendant sur les communes de Givenchy-en-Gohelle, Neuville-Saint-Vaast, Thélus et Vimy.

Le monument est dédié aux 66 000 Canadiens morts ou disparus lors du conflit. 11 285 noms de soldats n’ayant pas de sépulture connue sont gravés sur les parois du piédestal.

Chaque année, le gouvernement du Canada vous invite à une cérémonie commémorative soulignant la bataille d’Arras et la prise de la crête de Vimy. .

Chemin des canadiens Route départementale D55 Vimy 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 50 68 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

April 9, 1917 marked the start of the Battle of Arras, a diversionary offensive across the 20 km of the Artois front.

L’événement Cérémonie commémorative du 9 avril Vimy a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme de Lens-Liévin