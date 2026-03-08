CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE

rue de la Raffinerie Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

La Ville de Frontignan la Peyrade commémore le 64e anniversaire de la signature des accords d’Évian et de la fin de la guerre d’Algérie.

La Ville de Frontignan la Peyrade commémore le 64e anniversaire de la signature des accords d’Évian et de la fin de la guerre d’Algérie. .

rue de la Raffinerie Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The town of Frontignan la Peyrade commemorates the 64th anniversary of the signing of the Evian agreements and the end of the Algerian war.

L’événement CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE Frontignan a été mis à jour le 2026-03-06 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE