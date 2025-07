Cérémonie commémorative du parachutage 1er août 1944 Hauteluce

Cérémonie commémorative du parachutage 1er août 1944 Hauteluce vendredi 1 août 2025.

Cérémonie commémorative du parachutage 1er août 1944

Parking du Signal Hauteluce Savoie

Début : Vendredi 2025-08-01 10:30:00

fin : 2025-08-01 12:00:00

2025-08-01

81 ans du parachutage Cérémonie officielle commémorative du parachutage de l’espoir

Parking du Signal Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 90 30

English :

81 years of parachuting Official ceremony commemorating the parachuting of hope

German :

81 Jahre Fallschirmabsprung Offizielle Gedenkzeremonie zum Absprung der Hoffnung

Italiano :

81 anni dal lancio aereo Cerimonia ufficiale di commemorazione del lancio aereo della speranza

Espanol :

81 años del lanzamiento aéreo Ceremonia oficial de conmemoración del lanzamiento aéreo de la esperanza

