Cérémonie commémorative Hommage aux héros de la Résistance Mardi 10 juin 2025 de 10h à 11h.

9h15 départ du bus de la Gare routière. Stèle de la Daouste Route des Maquisards (RD11) Jouques Bouches-du-Rhône

Monsieur Éric Garcin, Maire de Jouques,

et son Conseil Municipal

ont l’honneur d’inviter la population à la cérémonie organisée en mémoire des 15 maquisards tombés le 10 juin 1944.

️ Mardi 10 juin 2025

Rassemblement à 9h30 devant la stèle de la Daouste (RD11)

Départ du bus à 9h15 depuis la gare routière, parking du Couloubleau



Cette cérémonie rend hommage à celles et ceux qui ont donné leur vie pour la liberté.

Votre présence témoignera de notre reconnaissance et de notre devoir de mémoire. .

Stèle de la Daouste Route des Maquisards (RD11)

Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 63 79 50 mairie@jouques.fr

English :

Mr. Éric Garcin, Mayor of Jouques,

and his Municipal Council

have the honor of inviting the public to the ceremony organized in memory of the 15 maquisards who fell on June 10th 1944.

German :

Herrn Eric Garcin, Bürgermeister von Jouques,

und sein Gemeinderat

haben die Ehre, die Bevölkerung zur Gedenkfeier für die 15 Maquisards einzuladen, die am 10. Juni 1944 gefallen sind.

Italiano :

Éric Garcin, sindaco di Jouques,

e il suo Consiglio comunale

hanno l’onore di invitare il pubblico alla cerimonia in memoria dei 15 Maquis caduti il 10 giugno 1944.

Espanol :

Sr. Éric Garcin, Alcalde de Jouques,

y su Consejo Municipal

tienen el honor de invitar al público a la ceremonia en memoria de los 15 maquis caídos el 10 de junio de 1944.

