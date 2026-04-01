La Baule-Escoublac

Cérémonie commémorative Journée du souvenir des victimes de la déportation

28 Av. Maréchal Foch La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

La Ville de La Baule-Escoublac organise une cérémonie officielle à l’occasion de la journée du souvenir des victimes de la déportation.

Ce moment de recueillement se tiendra à 11h, à l’école Tanchoux Les Érables.

Cette cérémonie rend hommage à toutes les femmes, les hommes et les enfants qui furent victimes des déportations durant la Seconde Guerre mondiale. Elle rappelle l’importance de transmettre leur mémoire et de sensibiliser les jeunes générations aux valeurs de paix, de dignité humaine et de liberté.

Les élus, les représentants d’associations mémorielles, ainsi que les élèves de l’école seront présents pour participer à cet hommage. .

28 Av. Maréchal Foch La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cérémonie commémorative Journée du souvenir des victimes de la déportation La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44