Cérémonie commémorative Mairie du Pellerin Le Pellerin mardi 11 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-11 11:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

La Municipalité et les présidents des associations d’anciens combattants vous invitent à les rejoindre pour commémorer le 107ème anniversaire de l’armistice de 1918 et rendre hommage aux soldats morts au front.> Départ du parvis de la Mairie (rue Sourdille)

Mairie du Pellerin Le Pellerin 44640