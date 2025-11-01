Cérémonie commémorative Marlenheim
Cérémonie commémorative Marlenheim samedi 1 novembre 2025.
Cérémonie commémorative
1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-01 10:45:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
La Ville de Marlenheim vous invite à vous joindre à sa traditionnelle cérémonie commémorative, qui se tiendra le 1er novembre 2025 aux alentours de 10h45 aux Monuments aux Morts. Ensemble, rendons hommage aux victimes des conflits passés. 0 .
1 Place de la Liberté Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 29 57 mairie@marlenheim.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cérémonie commémorative Marlenheim a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble