Morbihan

Cérémonie commémorative Place de l’Eglise Peillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 11:30:00

fin : 2025-11-11 12:00:00

Date(s) :

2025-11-11

11 Novembre 1918 .

Place de l’Eglise

Peillac 56220 Morbihan Bretagne +33 6 71 30 62 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cérémonie commémorative Peillac a été mis à jour le 2024-12-16 par OT PAYS DE REDON