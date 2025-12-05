Cérémonie commémorative Rue Marion Garay Saint-Jean-de-Luz
Rue Marion Garay Monument aux morts Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. .
Rue Marion Garay Monument aux morts Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
