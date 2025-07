Cérémonie commémorative Saint-Julien-d’Armagnac

Les membres de l’amicale du réseau Hilaire-Buckmaster Wheelwright vous invitent à honorer de votre présence la cérémonie du Souvenir à la mémoire de Jean BRUNET (20 ans), Robert CAPBERN (24 ans) et Maurice DULIN (20 ans) fusillés en ce lieu le 15 juillet 1944.

Pour un déroulement optimal de la cérémonie, vous êtes invités à vous signaler auprès de l’amicale. .

Gimbert Saint-Julien-d'Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine

English :

The members of the Hilaire-Buckmaster « Wheelwright » network friendship group invite you to attend the ceremony of remembrance in memory of Jean BRUNET (20), Robert CAPBERN (24) and Maurice DULIN (20), shot on this spot on July 15, 1944.

German : Cérémonie commémorative

Die Mitglieder des Freundeskreises des Hilaire-Buckmaster-Netzwerks « Wheelwright » laden Sie ein, die Gedenkfeier für Jean BRUNET (20 Jahre), Robert CAPBERN (24 Jahre) und Maurice DULIN (20 Jahre), die am 15. Juli 1944 an diesem Ort erschossen wurden, mit Ihrer Anwesenheit zu beehren.

Italiano :

I membri della rete Hilaire-Buckmaster « Wheelwright » vi invitano a partecipare alla cerimonia di commemorazione in memoria di Jean BRUNET (20), Robert CAPBERN (24) e Maurice DULIN (20), fucilati il 15 luglio 1944.

Espanol : Cérémonie commémorative

Los miembros de la red Hilaire-Buckmaster « Wheelwright » le invitan a asistir a la ceremonia de recuerdo en memoria de Jean BRUNET (20), Robert CAPBERN (24) y Maurice DULIN (20), fusilados el 15 de julio de 1944.

