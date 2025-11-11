CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE Saint-Lys

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE Saint-Lys mardi 11 novembre 2025.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

MONUMENT AUX MORTS Saint-Lys Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 11:00:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Commémoration de l’armistice de 1918.

la commémoration de l’armistice de 1918 rappelle l’ampleur des pertes humaines de la Première Guerre mondiale. Elle s’élargit également à l’hommage rendu à tous les morts pour la France. .

MONUMENT AUX MORTS Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie evenements@saint-lys.fr

English :

Commemoration of the 1918 Armistice.

German :

Gedenken an den Waffenstillstand von 1918.

Italiano :

Commemorazione dell’Armistizio del 1918.

Espanol :

Conmemoración del Armisticio de 1918.

L’événement CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE Saint-Lys a été mis à jour le 2025-09-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE