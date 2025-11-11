CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE Saint-Lys
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE Saint-Lys mardi 11 novembre 2025.
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
MONUMENT AUX MORTS Saint-Lys Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 11:00:00
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
Commémoration de l’armistice de 1918.
la commémoration de l’armistice de 1918 rappelle l’ampleur des pertes humaines de la Première Guerre mondiale. Elle s’élargit également à l’hommage rendu à tous les morts pour la France. .
MONUMENT AUX MORTS Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie evenements@saint-lys.fr
English :
Commemoration of the 1918 Armistice.
German :
Gedenken an den Waffenstillstand von 1918.
Italiano :
Commemorazione dell’Armistizio del 1918.
Espanol :
Conmemoración del Armisticio de 1918.
L’événement CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE Saint-Lys a été mis à jour le 2025-09-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE