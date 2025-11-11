Cérémonie commémorative Saverne
Cérémonie commémorative Saverne mardi 11 novembre 2025.
Cérémonie commémorative
Route de Paris Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-11-11 11:00:00
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
.
Route de Paris Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 52 91
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cérémonie commémorative Saverne a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région