Cérémonie – Courseulles-sur-Mer, 4 juin 2025 15:00, Courseulles-sur-Mer.

Calvados

Cérémonie Place du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-04 15:00:00

fin : 2025-06-04

Date(s) :

2025-06-04

Madame Anne-Marie Philippeaux, Maire de Courseulles-sur-Mer, et Monsieur Laurent Josse, Bénévole de Mémoire et devoir Belgium , ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie d’inauguration de la plaque en hommage à la Brigade Piron (belge), le mercredi 4 juin à 15h, sur la digue.

La cérémonie aura lieu au niveau de la cabine téléphonique rouge et sera suivie d’un vin d’honneur Salle du Conseil.

Place du Général de Gaulle

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr

English : Cérémonie

Anne-Marie Philippeaux, Mayor of Courseulles-sur-Mer, and Laurent Josse, a volunteer with « Mémoire et devoir Belgium », are pleased to invite you to the ceremony to unveil the plaque commemorating the Brigade Piron (Belgian), on Wednesday June 4 at 3pm, on the sea wall.

The ceremony will take place at the red telephone booth, and will be followed by a vin d?honneur in the Salle du Conseil.

German : Cérémonie

Frau Anne-Marie Philippeaux, Bürgermeisterin von Courseulles-sur-Mer, und Herr Laurent Josse, Freiwilliger von « Mémoire et devoir Belgium », freuen sich, Sie zur Einweihung der Gedenktafel für die Brigade Piron (belgisch) am Mittwoch, den 4. Juni um 15 Uhr auf dem Deich einladen zu können.

Die Zeremonie findet an der roten Telefonzelle statt, gefolgt von einem Ehrenwein im Ratssaal.

Italiano :

Anne-Marie Philippeaux, sindaco di Courseulles-sur-Mer, e Laurent Josse, volontario di Mémoire et devoir Belgio, sono lieti di invitarvi alla cerimonia di inaugurazione della targa in omaggio alla Brigata Piron belga, che si terrà mercoledì 4 giugno alle ore 15.00 sul lungomare.

La cerimonia si svolgerà presso la cabina telefonica rossa e sarà seguita da un ricevimento nella Salle du Conseil.

Espanol :

Anne-Marie Philippeaux, alcaldesa de Courseulles-sur-Mer, y Laurent Josse, voluntario de Mémoire et devoir Belgium, tienen el placer de invitarle a la ceremonia de descubrimiento de la placa en homenaje a la Brigada Piron belga, que tendrá lugar el miércoles 4 de junio a las 15.00 horas en el malecón.

La ceremonia tendrá lugar en la cabina telefónica roja e irá seguida de una recepción en la Sala del Consejo.

