CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS MAIRIE Saint-Lys

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS MAIRIE Saint-Lys samedi 6 septembre 2025.

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

MAIRIE 1 Place Nationale Saint-Lys Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 11:30:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Accueil des nouveaux Saint-Lysien par l’équipe municipale

Vous habitez Saint-Lys depuis moins d’un an ? La commune organise, le samedi 6 septembre à 11h30 en mairie, une réception en l’honneur de ses nouveaux habitants. Le maire et la municipalité seront heureux de vous rencontrer pour vous présenter la ville et répondre à vos questions.

-Vous pouvez dès à présent vous inscrire à l’accueil de la mairie ou en téléphonant au 05 62 14 71 71 .

MAIRIE 1 Place Nationale Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie mairie@saint-lys.fr

English :

The municipal team welcomes new Saint-Lysians

German :

Empfang der neuen Saint-Lysien durch das Gemeindeteam

Italiano :

Il benvenuto ai nuovi Saint-Lysiani da parte dell’équipe comunale

Espanol :

Bienvenida a los nuevos saint-lysianos por parte del equipo municipal

L’événement CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS Saint-Lys a été mis à jour le 2025-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE