Cérémonie de cacao Le Papillon Nyons samedi 14 mars 2026.
Cérémonie de cacao
Le Papillon 10 rue Jules Bernard Nyons Drôme
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 13:00:00
fin : 2026-03-14 17:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Les cérémonies de cacao s’inspirent des traditions mayas du Guatemala. Le cacao ouvre le cœur, apporte détente et créativité. La cérémonie inclut chants, tambour, soins énergétiques et les cercles de parole.
Le Papillon 10 rue Jules Bernard Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 18 92 87 associationlepapillon@gmail.com
English :
Cocoa ceremonies are inspired by Mayan traditions in Guatemala. Cocoa opens the heart, bringing relaxation and creativity. The ceremony includes singing, drumming, energy healing and talking circles.
