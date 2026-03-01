Cérémonie de cacao Le Papillon Nyons

Cérémonie de cacao

Le Papillon 10 rue Jules Bernard Nyons Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 13:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Les cérémonies de cacao s’inspirent des traditions mayas du Guatemala. Le cacao ouvre le cœur, apporte détente et créativité. La cérémonie inclut chants, tambour, soins énergétiques et les cercles de parole.

.

Le Papillon 10 rue Jules Bernard Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 18 92 87 associationlepapillon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cocoa ceremonies are inspired by Mayan traditions in Guatemala. Cocoa opens the heart, bringing relaxation and creativity. The ceremony includes singing, drumming, energy healing and talking circles.

L’événement Cérémonie de cacao Nyons a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale